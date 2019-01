Més de 3.000 persones recorden Marta del Castillo a Sevilla

Més de 3.000 persones, ahir, van recórrer els principals carrers de la ciutat de Sevilla per recordar Marta del Castillo, una jove desapareguda i assassinada per Miquel Carcaño un 24 de gener de fa deu anys. Els manifestants van reclamar justícia perquè «encara hi ha culpables al carrer».

Els pares de la noia, Antonio del Castillo i Eva Casanueva, van encapçalar una marxa que va començar a les 12 del migdia, als jardins de Murillo i va acabar a la plaça de San Francisco. La manifestació estava encapçalada per una pancarta que deia: «Tots som Marta. Repetició del judici».

La família va estar acompanyada pels familiars de víctimes. «Als quals la Justícia no ha fet costat», com van dir als mitjans Eva Casanueva, la qual va estar acompanyada per la mare de Sandra Palo, per Marianela Olmedo, mare i antiga parella dels morts del doble crim d'Almonte (Huelva) i Joaquim Begines, pare de la nena morta en el triple crim de Dos Hermanas (Sevilla).

A més, dirigents polítics com Juan Ignacio Zoido, antic ministre d'Interior i antic alcalde de Sevilla o Francisco Serrano, portaveu parlamentaride Vox.

Els pares i l'avi de Marta del Castillo van posar flors i una fotografia en el Palau de Justícia.