Principi d'acord per retirar en 18 mesos les tropes dels EUA de l'Afganistan

Els talibans i el Govern dels Estats Units han arribat a un principi d'acord, pendent de ratificació pel Govern afganès, pel qual s'estableix un termini màxim de 18 mesos per a la retirada de les tropes nord-americanes de l'Afganistan després de gairebé dues dècades de permanència, segons fonts de la insurgència al terme de l'última ronda de converses a Qatar.

En virtut d'aquest acord, els talibans es comprometen a negociar un nou alto el foc després del qual començarien a discutir la possible incorporació del «govern en funcions», per concretar. L'esborrany inclou una garantia que l'Afganistan no serà «emprat com a territori d'operacions» de grups terroristes Al-Qaida i Estat Islàmic. A més, hi ha un apartat sobre intercanvi i alliberament de presoners i presos, la retirada del bloqueig de viatge internacional a diversos dirigents talibans i la formació d'un nou Govern interí.