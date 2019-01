suport Familiars, amics i veïns fan costat als pares de Julen al tanatori

El fèretre de Julen va ser traslladat ahir al tanatori del cementiri de la barriada malaguenya d'El Palo, on hi havia els pares del menor, després de l'autòpsia duta a terme a l'Institut de Medicina Legal per cinc forenses. Familiars, amics i veïns dels pares de Julen van estar al costat de José i Victoria, pares del petit, al tanatori que va ser custodiat per policies.

Són nombrosos els missatges de suport i condol que s'estan produint des que a la matinada del dissabte es va trobar el cos sense vida del petit Julen. Màlaga capital va guardar un emotiu minut de silenci en senyal de condol i l'ajuntament va declarar tres dies de dol oficial, ja que la família és resident al districte Màlaga-Est. Milers de missatges de solidaritat i afecte han inundat les xarxes socials. Als missatges de personatges del món del cinema, la música i la moda del nostre país, se sumen els condols dels reis Felip i Letizia. A través del compte de Casa Reial a Twitter, han mostrat el seu suport a la família de Julen i el seu reconeixement a totes les persones que han participat en aquest rescat.