La UE avisa Maduro que reconeixerà Guaidó si no convoca eleccions aviat

Els governs d'Espanya, França i Alemanya pressionen encara més el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, perquè convoqui eleccions lliures en un termini de vuit dies i adverteixen que en cas contrari reconeixeran com a president l'autoproclamat Juan Guaidó, perquè sigui ell qui les organitzi.

Així ho va anunciar ahir en una declaració institucional el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el mateix van fer el president francès, Emmanuel Macron, i els portaveus del Govern alemany a través de Twitter.

Els tres governs van fer ahir aquest anunci mentre els 28 membres de la Unió Europea tractaven de consensuar una posició conjunta per transmetre aquesta advertència a Maduro davant la possibilitat certa que no hi hagi unanimitat entre tots els membres de la UE -la política exterior requereix unanimitat.

El ministre d'Afers Exteriors veneçolà, Jorga Arreaza, va denunciar la «grollera ingerència» dels Estats Units en els assumptes interns veneçolans i va criticar el suport de Washington al «cop d'Estat» que suposa l'autoproclamació de Joan Guaidó com a president del país.

Pel que fa a la postura d'Europa, Arreaza va criticar que «Europa està posant-se a la cua d'Estats Units. És una actitud infantil. dediquin-se a seus assumptes», va argumentar. «Donant-nos vuit dies de què? D'on treuen vostès que tenen potestat alguna per a un país sobirà donar-li termini o ultimàtum?, va insistir, i alhora va recordar que la UE no té «cap potestat» per donar terminis al Govern de Veneçuela.

La Unió Europea va anunciar que seguirà la mateixa actitud que el Govern espanyol de Pedro Sánchez i va avisar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, que si no convoca eleccions «en els propers dies», es «prendran mesures», inclòs el reconeixement d'un lideratge alternatiu, cosa que obriria la porta a l'aval d'una presidència interina de Juan Guaidó. En un comunicat, l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Federica Mogherini, recorda que la UE no va reconèixer les últimes eleccions presidencials del maig al país llatinoamericà, que no considera «ni lliures, ni justes, ni creïbles» i que defensa que «no van tenir legitimitat democràtica». «El país necessita urgentment un govern que representi de debò la voluntat del poble veneçolà», va afegir la italiana.

En aquest sentit, el comunicat de Mogherini reclama la convocatòria «urgent d'eleccions presidencials lliures, transparents i creïbles d'acord amb els estàndards internacionals i l'ordre constitucional veneçolà».

Encara falta, però, arribar a un consens entre tots els països europeus. Cal recordar que aquest divendres, Grècia i Àustria es van oposar a la proposta espanyola de reconèixer Guaidó. Segons fonts europees, França va proposar donar un termini de vuit dies i diversos països (Portugal, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca i la República Txeca) hi van donar-hi suport. Fonts espanyoles diuen que la proposta va ser conjunta.



Un govern de tots els veneçolans

L'assumpte es va debatre entre ambaixadors, en el Comitè Polític i de Seguretat de la UE, i finalment s'ha publicat un comunicat conjunt abans de la reunió de ministres prevista per al dijous a Bucarest.