Podem avança la reunió del seu màxim òrgan de direcció en plena crisi interna

Podem ha avançat al dimecres 30 la reunió del Consell Ciutadà Estatal convocada inicialment per a dissabte 2 amb l'objectiu d'analitzar la situació després de la decisió d'Íñigo Errejón de concórrer a eleccions amb la marca política de Carmena i la dimissió del seu líder a Madrid, Ramon Espinar. Fonts de la formació van confirmar l'avançament de la convocatòria de la reunió del seu màxim òrgan de direcció, una cita que es va donar a conèixer divendres passat després de conèixer-se la decisió d'Espinar d'abandonar la secretaria general de Podem de la Comunitat de Madrid.

La dimissió d'Espinar es va conèixer el mateix dia en què la majoria dels líders autonòmics de la formació morada, reunits a Toledo, llançaven una petició formal per segellar la pau amb Íñigo Errejón i evitar que el partit s'ensorri. Precisament l'estratègia de la direcció de presentar un candidat a la Comunitat de Madrid propi i en competència amb Errejón hauria desencadenat la renúncia del ja exsecretari general a la Comunitat de Madrid.

Des que Errejón va anunciar que concorrerà a les eleccions amb les sigles de Manuela Carmena i no les de Podem, Espinar mai va descartar rotundament una negociació amb el candidat a la Comunitat, mentre sí que ho feia la direcció estatal. Fonts de la direcció van atribuir la dimissió al fet que Espinar no va aguantar la «pressió» després del «moviment secret d'Errejón», a qui acusen d'haver «trencat» Podem a la Comunitat de Madrid.

Per part seva, Errejón va justificar la seva sortida de Podem en què «quan les coses no van bé, és més important la gent que els partits» i va afirmar que «ha d'haver-hi comunicació» amb el líder de la formació, Pablo Iglesias, ja que «la direcció de Podem ha de prendre una decisió política». Així ho va destacar en una entrevista al diari El País, en la qual elogia Carmena per la seva «capacitat estratègica de llarg recorregut», però «no per les coses dels partits, sinó per tenir una idea de Madrid».