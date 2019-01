La caiguda d'una paret en un casament al Perú causa una quinzena de morts

Almenys 15 persones van morir i 29 van resultar ferides ahir després de la caiguda d'una paret i el sostre d'un hotel on se celebrava un casament a la ciutat d'Abancay, que està situada al centre del Perú. Les pluges intenses que estan caient a Abancay, a la regió d'Apurímac, van ocasionar durant la matinada d'ahir el col·lapse d'una paret de l'hotel Alhambra mentre se celebrava un casment.

Al moment de tancament d'aquesta edició, els bombers voluntaris i la Policia Nacional «continuaven amb els treballs de recerca de persones» i la situació era supervisada pel Centre d'Operacions d'Emergència Nacional (COEN).

Al casament hi van assistir unes cent persones, la meitat de les quals es trobaven a prop de la paret que va col·lapsar i va produir la caiguda del sostre. Mitjans locals van assenyalar que la majoria dels assistents al casament eren professors que treballaven a la província d'Aymaraes.

L'agència oficial Andina va detallar que els ferits van ser portats a l'hospital regional d'Abancay, i que 15 d'ells van ser donats d'alta per tenir només lesions menors, mentre que els altres estan ingressats amb pronòstic reservat. Segons les primeres informacions, l'hotel és a prop d'un precipici i per evitar caigudes de roques es va construir un mur que, amb les fortes pluges, va anar acumulantpedres i fang que van acabar per desbordar i destruir la paret, fet que va causar la caiguda de la teulada.