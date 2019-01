Maduro anuncia «les maniobres més importants de la història de Veneçuela»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar des d'una caserna «les maniobres més importants de la història de Veneçuela», que es desenvoluparan entre el 10 i el 15 de febrer per demostrar el «poder militar» de l'Exèrcit. «Aquests són els exercicis de major importància per a la nostra pàtria, perquè demostrarem tota la nostra força militar», va assenyalar en un acte des de la caserna del Fuerte Paramacay, estat de Carababo, seu de la 41a Brigada Blindada. «Demostrarem el poder militar», va reiterar.

A més, Maduro va demanar unitat a l'Exèrcit per derrotar el «cop d'Estat» que suposa l'autoproclamació de Juan Guaidó com a president encarregat del país. «La Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), davant del panorama de cop d'Estat que viu el Govern constitucional de Veneçuela, serà cada dia més lleial al poble, a la Revolució Bolivariana i més lleial a la pàtria», va afirmar.

Maduro va advocar per la màxima unió dins de la FANB «per derrotar el cop d'Estat imperialista». «El país està plantejant una batalla per la veritat i la llibertat de Veneçuela. Des de Colòmbia es conspira per dividir amb verí la FANB», va asseverar.

El president veneçolà va rebutjar l'ultimàtum donat per la Unió Europea per convocar noves eleccions al país si no vol que reconeguin al president de l'opositora Assemblea Nacional, Juan Guaidó, com a mandatari legítim del país. «S'han comportat amb arrogància. Ningú pot donar-nos un ultimàtum. Si algú vol anar-se'n de Veneçuela, que se'n vagi», va afirmar en una entrevista exclusiva a la filial turca de la cadena CNN des de Caracas. «Veneçuela no està connectada a Europa. Això és arrogància. Les elits europees no reflecteixen l'opinió dels pobles europeus», va afegir.

Sobre la proclamació realitzada el passat dimecres per Guaidó, Maduro considera que es va tractar d'un acte que «viola totes les lleis i la constitució», i va deixar en mans del poder judicial veneçolà qualsevol mesura. «No sóc un jurat, no em correspon a mi dir quines mesures s'han de prendre per protegir la nostra constitució i el nostre país. Aquesta situació es resoldrà per la llei, davant el poder judicial», va explicar.



Guaidó admet contactes

Per part seva, Guaidó va admetre que es va reunir amb oficials del Govern de Veneçuela per intentar persuadir-los sobre la necessitat de celebrar noves eleccions generals, després d'eludir les informacions sobre que aquesta trobada s'havia produït.

Durant un míting polític dissabte, Diosdado Cabello va assegurar que té gravacions de la conversa que va mantenir amb Guaidó durant la trobada, on el autoproclamat president el va intentar convèncer que doni suport a una nova convocatòria d'eleccions.

Paral·lelament, l'agregat de Defensa de Veneçuela als Estats Units, el coronel José Luis Silva Silva, es va reafirmar en la seva rebel·lia contra Maduro i el reconeixement del president de l'Assemblea Nacional opositora com a president legítim de Veneçuela. Silva, qui va assegurar que «mai» ha estat chavista, va assenyalar que s'ha arribat a un «punt d'inflexió» i va convidar altres militars a expressar-se contra Maduro. «Estic convidant els meus companys a que sortim de la comoditat. Jo assumeixo les meves responsabilitats amb la meva vida i amb la història. Jo m'he cansat de veure patir la meva gent», va explicar.

El Papa va demanar una «solució pacífica» que respecti els drets humans a Veneçuela. «He pensat en el poble veneçolà, davant la greu situació, demano al Senyor que es busqui una solució pacífica i que es respectin els drets humans», va dir el Pontífex.