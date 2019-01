Podemos s'obre ara a negociar amb Errejón "una candidatura d'unitat"

La portaveu d'Unidos Podemos al Congrés, Irene Montero, s'ha mostrat disposada a dialogar amb Íñigo Errejón abans de les eleccions per construir una "candidatura d'unitat", encara que ha defensat que la marca Unidos Podemos és la millor opció per guanyar a la Comunitat de Madrid, com van dir les seves bases.

En declaracions al Congrés, Montero ha recordat que els inscrits van decidir en una consulta que el nom d'Unidos Podemos ha d'estar en les paperetes i que això és el que també opina la direcció de la formació estatge.

Si bé, ha matisat la postura inicial respecte a una possible negociació amb Errejón amb qui ara creu que és possible dialogar abans de les eleccions.

"Per descomptat, nosaltres tenim un full de ruta que han marcat els inscrits per construir una candidatura d'unitat el més participada possible" i "després parlarem amb tots els actors, inclòs el partit d'Errejón", ha dit.

En aquest procés, ha insistit, "està convidat tothom a les trobades programàques" i després "cal parlar amb tots els actors que encara no hagin volgut sumar-se, vulguin que a la Comunitat no governin els trigèmins reaccionaris", i això " inclou explorar la possibilitat d'arribar a un acord amb el partit d'Errejón "-ha reiterat-.

"Unidos Podemos està a disposició de parlar amb tothom per guanyar al PP, que és la nostra prioritat, com ha estat a Espanya i vam aconseguir fer-lo fora, doncs ara igual a la Comunitat", ha emfatitzat.

Preguntada sobre si buscaran una candidatura única, Montero s'ha limitat a dir que això "no es pot saber", encara que ha reiterat la seva aposta per "la màxima unitat possible sempre".

"El que acabi sent l'hauran de decidir els inscrits i inscrites, i les persones que participin", ha recalcat obrint la porta a una possible consulta a la militància.

En el procés participatiu que ara s'obre Podemos Madrid, Montero ha explicat que ahir es va celebrar una segona trobada "programàtica" amb IU i que "tots els companys estan treballant en que aquesta candidatura sigui el més participada possible" per després "dialogar amb tots els que estiguin disposats a que "els trigèmins no governin".



"Errejón ha de ser conseqüent"

La portaveu de Podemos ha considerat que Íñigo Errejón ha de ser "conseqüent" i no acudir dimecres a la reunió de la direcció de la formació estatge per abordar la seva crisi a Madrid i li ha demanat que "respecti" i que "deixi de fer mal a Podemos "i que els deixi debatre.

Montero, en declaracions al Congrés, ha recordat a Errejón que "ha marxat de Podemos i ha fundat un altre partit": "Crec que ens ha de deixar debatre, que ha de ser responsable igual que ho serem nosaltres i contribuir que deixem de parlar de nosaltres mateixos i puguem debatre sobre política", ha dit.

"Respectar Podemos, deixar de fer mal a Podemos i permetre que tinguem un debat, que és condició de possibilitat perquè puguem entendre'ns", aquesta és la petició directa que li ha llançat Montero a Errejón i que ha vinculat amb què pugui haver-hi una entesa futura entre ells, alguna cosa al que ha obert la porta aquest matí.

En la seva opinió, per "responsabilitat" Errejón no hauria d'acudir a la reunió del Consell Ciutadà Estatal de dimecres per contribuir a fer que es deixi de parlar dels seus problemes interns i se'ls permeti "parlar de política".

"Crec que la condició de possibilitat perquè amb el nou partit d'Errejón ens podem entendre és precisament que se'ns permeti tenir els nostres debats de forma tranquil·la i sobretot debatre de política" i "que no sigui ell el centre del debat i puguem fixar els nostres objectius ", ha dit.



"Dona un pas al costat" a l'Ajuntament de Madrid

A l'Ajuntament de la capital la seva posició segueix sent la mateixa que l'expressada pel secretari general del partit, Pablo Iglesias, després de la decisió de Errejón de sumar-se a la plataforma de Carmena: "tirar-se a un costat", tot i que els "entristeix" que l'alcaldessa "hagi decidit prescindir de tots" els suports amb què va poder governar en 2015.

"Però tot i així, som gent responsable i ens trobarem a un costat", ha assegurat.

Sobre la dimissió de Ramon Espinar de tots els seus càrrecs en Podemos, Irene Montero ha assenyalat que ha renunciat per "motius personals", però que "també pensa així" i hi ha "consens".

"És un company molt estimat i li desitjo el millor en la nova etapa", ha afegit.



Una gestora per a Madrid

Mentrestant, Podemos ha nomenat una gestora a la Comunitat de Madrid després de la sortida d'Espinar, formada per un equip tècnic que inclou, entre altres, el líder de Podemos a Madrid capital, Julio Rodríguez, o les diputades regionals Maria Espinosa i Elena Sevillano.

Així ho han assenyalat fonts de la formació estatge a Europa Press, que asseguren que el nou equip, fins que es triï nou secretari general, "representa una majoria política actual" a la direcció de Madrid.

D'aquesta manera, l'equip tècnic estarà conformat per Carolina Alonso, Dina Bousselham, Maby Cabrera, Javier Cañadas, Ana Domínguez, María Espinosa, Julio Rodríguez, Jesús Santos i Elena Sevillano.

Passat el temps de la gestora, s'haurà de celebrar obligatòriament una assemblea ciutadana amb primàries internes que triï al nou Consell Ciutadà autonòmic.