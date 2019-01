Sánchez assegura que «l´esquerra és tot l´oposat a Maduro a Veneçuela»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va dir «a l'altra esquerra», en referència a Podem, que «l'esquerra és tot l'oposat a Maduro a Veneçuela», i va criticar PP i Cs per la seva «oposició sense escrúpols» en aquest tema. «A aquesta altra esquerra li dic que l'esquerra no té res a veure amb Maduro», va assenyalar Sánchez durant la seva intervenció en la presentació dels candidats a les alcaldies de municipis de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, va criticar que hi hagi una «oposició sense escrúpols» que «utilitza el dolor» del poble veneçolà per a «atacar» el Govern, que, juntament amb la resta d'Europa, «el que està demanant són eleccions democràtiques». «Hi ha molta testosterona a l'oposició. En política, la testosterona no ajuda a resoldre els problemes, els agreuja», va destacar el cap de l'Executiu, alhora que va incidir que a l'oposició hi ha «molt contorsionisme» perquè el PP «diu que és moderat i pacta amb la ultradreta».

Per part seva, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va criticar la decisió presa sobre Veneçuela per Sánchez, al·legant que només ha estat una «puntada de peu cap endavant» i ha optat per una solució que «no satisfà ningú». «Si Sánchez reconeix la possibilitat que Maduro convoqui eleccions l'està reconeixent com a president de Veneçuela», i que per tant rebutja que Juan Guaidó «sigui el president interí i qui ha de convocar aquestes eleccions», va destacar Villacís.

Paral·lelament, la vicesecretària general d'Estudis i Programes del PP i diputada al Parlament català, Andrea Levy, va carregar contra Iñigo Errejón per «blanquejar» el que és i el que va ser, afirmant que és «el mateix que lloava Maduro i Chávez». «Jo entenc que Errejón vulgui blanquejar el que és i el que va ser: l'amic de Chávez, l'amic de Maduro, el que volia implantar el model d'aquestes dictadures veneçolanes al nostre país», va assegurar, to afegint que «ells eren els bons i la resta érem partits que no teníem ni idea, però està passant tot el contrari».