El Banc d'Espanya veu incertesa en la previsió d'ingressos que ha fet el Govern

El Banc d'Espanya adverteix que les estimacions dels ingressos públics recollides en els pressupostos es troben subjectes a riscos a la baixa «significatius», amb «molta incertesa» respecte la capacitat recaptatòria dels nous impostos («taxa Google» i «taxa Tobin»), si bé rebaixa del 2,4% al voltant del 2% la seva previsió de dèficit per a aquest any després d'incorporar els impactes de les mesures de despeses i ingressos. Així ho va assenyalar Hernández de Cos durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos del Congrés per informar sobre el projecte de llei dels nous comptes públics, en què va posar en dubte les previsions recaptatòries i de dèficit del Govern, advertint que hi ha riscos a la baixa «significatius» respecte el creixement dels ingressos tributaris i per cotitzacions socials del 8,2% estimat per l'Executiu en el projecte de pressupostos.

En tot cas, Hernández de Cos va posar en dubte l'estimació d'ingressos tributaris perquè, segons va explicar, la major recaptació del nou SII de l'IVA no es trasllada a les magnituds de Comptabilitat Nacional, ja que els augments que conté el projecte de pressupostos no afecten la recaptació de caixa ni el dèficit de les administracions públiques.