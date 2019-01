Condemnen Sito Miñanco a quatre anys de presó per blanqueig de capitals

El narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, va ser condemnat per l'Audiència de Pontevedra com a autor d'un delicte de blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues a una pena de quatre anys de presó i a pagar una multa de sis milions d'euros amb la responsabilitat personal subsidiària pel cas d'impagament d'un any de presó.

La secció segona de l'Audiència Provincial va imposar la mateixa pena de presó i multa a la primera esposa de Miñanco, Maria Rosa P.N.; a la més gran de les seves tres filles, Rosa Maria; a la seva excunyada Josefa P.N i a l'empresari José Alberto A.M.

El tribunal provincial va acordar la clausura definitiva de l'entitat Inmobiliaria San Saturnino SL, la qual considera «l'eix al voltant del qual tots els acusats van dur a terme el delicte de blanqueig de capitals», i va decretar el comís de la totalitat de béns adquirits amb diners procedents del narcotràfic.

Els magistrats consideren acreditat a la sentència que, «sense distincions entre ells», tots els acusats «van participar activament de forma fonamental en el conjunt d'actes a través dels quals pretenien rentar els diners que procedien del narcotràfic». La sentència assenyala que «aquesta procedència il·lícita dels diners era l'única que reportava ingressos tan quantiosos als blanquejadors». L'Audiència de Pontevedra destaca a l'hora de fixar la pena «el volum dels diners blanquejats», així com els «negocis que amb ells van aixecar».