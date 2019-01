Costa ratifica que Camps va ordenar contractar empreses de la trama Gürtel

L'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa va tornar a assenyalar davant del jutge que l'expresident valencià Francisco Camps va ser qui va ordenar emetre factures falses per contractar Orange Market, empresa de la trama Gürtel els contractes de la qual amb la Generalitat valenciana estan sent investigats a l'Audiència Nacional.

Costa va ratificar tot el que ja va afirmar en el judici pel finançament il·legal del PP valencià, ara fa un any. En aquest procediment, va revelar per sorpresa que va ser l'expresident qui va ordenar contractar la trama que dirigia Francisco Correa per organitzar actes del seu partit i que aquests es van finançar en part amb diner negre. Així ho va ratificar en la seva declaració en qualitat de testimoni davant del jutge José de la Mata, que investiga Camps pel contracte amb Orange Market per a la instal·lació de l'estand de la Comunitat a l'edició de Fitur de 2009. Li imputa delictes de prevaricació administrativa i frau a l'administració.