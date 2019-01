DIA retira 25.000 llaunes de sardines per un possible defecte d´esterilització

DIA retira 25.000 llaunes de sardines per un possible defecte d´esterilització

El Grup DIA ha retirat un lot de 24.576 llaunes de sardines en oli d'oliva en conserva de la seva pròpia marca, elaborada a Portugal per COFISA, "Conservas de Peixe de Figueira SA", davant un possible defecte d'esterilització d'algunes d'aquestes llaunes i "únicament com a mesura preventiva".

La companyia ha informat en un comunicat que es tracta del lot 2694L amb caducitat el juliol de 2023, que es va distribuir en diferents establiments de la companyia a Espanya i Portugal.

L'empresa ha reiterat que es tracta d'una mesura preventiva fruit de les anàlisis periòdiques que la companyia realitza a tots els productes.

Des de la companyia, han indicat que tots els clients que hagin adquirit aquest lot poden retornar a la seva botiga més propera o si tenen algun dubte dirigir-se al Servei d'Atenció al Client o mitjançant la seva pàgina web.

DIA ha lamentat "profundament" els inconvenients que hagi pogut causar als seus clients i avança que seguirà treballant en mantenir els "més alts" estàndards de qualitat i seguretat alimentària en tots els seus processos.

El 2018, la companyia va realitzar a Espanya i Portugal més de 500.000 anàlisis internes i més de 10.000 anàlisis externes en laboratoris acreditats, segons han detallat les mateixes fonts.