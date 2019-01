Indaguen si el pou on va caure Julen suposarà responsabilitats penals

La investigació sobre la mort de Julen, el nen de dos anys el cos del qual va ser localitzat sense vida gairebé 13 dies després de caure en un pou de la localitat malaguenya de Totalán, se centra de moment a determinar si hi ha responsabilitats penals relacionades amb aquest forat pel qual va caure i les condicions en què es trobava.

Després d'incoar diligències, el 14 de gener, un dia després de la caiguda de Julen, el Jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga va requerir a la Guàrdia Civil la informació de la que disposés. Aquest cos, en concret el Servei de Protecció de la Naturalesa, va remetre un informe que va arribar a la instructora el dia 17 de gener, amb les gestions realitzades fins a aquell moment.

En aquest informe, que inclou estudis urbanístics, s'indicaven les possibles infraccions pel que fa al pou, com que les obres no comptaven amb cap autorització, l'absència de mesures de seguretat i els moviments de terra a la zona; així com les declaracions testificals de qui va fer la prospecció i l'amo de la finca, en què apareixerien contradiccions.

Per altra banda, l'Institut Nacional de Toxicologia de Sevilla espera tenir d'aquí a vuit o deu dies els resultats dels estudis i anàlisis de les mostres del cos de Julen. Així ho van assegurar fonts del Ministeri de Justícia, que van apuntar que les mostres recollides de l'autòpsia preliminar no han arribat encara a Sevilla, quelcom que esperen que passi avui. El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va assenyalar que la posició que tenia «fa determinar que la caiguda va ser lliure i ràpida».