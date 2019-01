L´1 de febrer, nova data prevista per al trasllat dels presos a Madrid

La nova data prevista per al trasllat fins a Madrid dels presos independentistes és l'1 de febrer. Inicialment, va transcendir la data del 29 de gener a través d'una diligència d'ordenació del Tribunal Suprem, on la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat informava al tribunal que el trasllat es faria aquell dia. Una data que, finalment, s'ha posposat. De fet, algunes defenses s'han mostrat receloses amb la nova data i desconfien que el trasllat es faci efectiu aquest dia. Asseguren que hi ha molt "hermetisme" al voltant del trasllat i que ja s'han fet diversos canvis en el calendari.

Ara, novament, el Tribunal Suprem ha rebut una altra comunicació. Aquest cop prové de la secretaria general d'Institucions Penitenciaries –que depèn del Ministeri de l'Interior- on s'assenyala que la data del trasllat serà l'1 de febrer per tal que estigui a disposició del tribunal el dia 2 (tot i ser dissabte).

Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran traslladats a Madrid per a la celebració del judici al Tribunal Suprem. La data de l'inici del judici no s'ha donat a conèixer encara i es preveu que el tribunal emeti aquesta setmana la interlocutòria d'admissió de prova on també hi haurà una providència que assenyali el calendari.

La setmana passada, el president del tribunal, Manuel Marchena, va enviar una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, on apuntava que el judici començaria "previsiblement" al voltant del 5 de febrer.



Trasllat directes des de Brians 2

Està previst que els Mossos traslladin els presos des de Lledoners (homes), Puig de les Basses (Bassa) i Mas d'Enric (Forcadell) fins a Brians 2, que serà el centre on faran el canvi de custòdia amb la Guàrdia Civil. Des d'allà, l'institut armat els traslladarà directament a les presons de Soto del Real, als homes, i a Alcalá-Meco, a les dones.

Aquests seran els centres penitenciaris on estaran reclosos mentre duri el judici i cada dia que hi hagi sessió seran traslladats al Tribunal Suprem.