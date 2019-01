El PSOE diu que Sánchez viatja el mateix que Rajoy «però sense extra de vi»

El PSOE va assegurar que el president del Govern, Pedro Sánchez, utilitza els mitjans oficials de transport en els seus desplaçaments «exactament igual» que ho va fer durant els últims anys el seu predecessor i exlíder del PP, Mariano Rajoy, «però sense avituallament extra de vi i whisky». Així ho va posar de manifest la portaveu adjunta del Grup Socialista al Congrés, Sofia Hernanz, durant la seva intervenció a la Diputació Permanent -l'òrgan que substitueix el ple en períodes no ordinaris de sessions- per justificar l'ús de mitjans de transport oficials que ha fet Sánchez des de la seva arribada a la Moncloa, davant de les crítiques que realitzen els populars.

D'aquesta manera va replicar a la portaveu del PP en matèria de transparència, Beatriz Escudero, qui minuts abans havia criticat l'«insultant espectacle de poder» que, segons la seva opinió, mostra Sánchez amb els seus continus viatges personals i oficials, entre els quals va destacar el desplaçament que el juliol passat va realitzar a Castelló per assistir a un concert de The Killers.

«El president Sánchez es desplaça de la mateixa manera i amb els mateixos mitjans que han utilitzat tots els presidents d'aquest país, exactament igual que feien l'expresident Aznar i l'expresident Rajoy. Per cert, amb l'única diferència que aquest últim ho feia amb avituallament extra de vi i whisky, i això ja no s'explica ni per raons de logística ni de seguretat», va assegurar la portaveu adjunta del PSOE.