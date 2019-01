Detenen una jove de 18 anys a Eivissa per assassinar la parella a punyalades

La Guàrdia Civil va detenir una jove de 18 anys per apunyalar mortalment la seva parella, un home de 31 anys, després d'haver mantingut una forta discussió a la zona des Codolar de la localitat de Sant Josep (Eivissa). Així, després d'apunyalar la seva parella, la jove va fugir del lloc i es va amagar per la zona, però finalment va acabar essent detinguda poc després quan, gràcies a la intervenció de la Policia Local, la jove va ser localitzada amagada entre uns arbres a la platja de la zona. Des de l'hospital de Can Misses van explicar que l'home va ingressar en estat crític, però els efectius sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Tot sembla indicar que la discussió entre agressora i víctima es va iniciar després que la dona punxés una roda del vehicle de l'home. Segons van assenyalar fonts de la Guàrdia Civil, la detinguda podria passar a disposició judicial demà.