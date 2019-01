La Guàrdia Civil denunciarà l'oncle de Julen pel pou il·legal on va caure el nen

Després de la tragèdia ocorreguda a Totalán, és el moment de començar a depurar responsabilitats. Tot i la suma de fatalitats que van portar a la mort el petit Julen, determinades situacions que s'haurien pogut evitar van ser decisives. Així, la Guàrdia Civil ha posat la mirada en David Serrano Alcaide, el propietari de la finca i parella d'una cosina del pare de Julen, i el pouaire, Antonio Sánchez, responsable de l'empresa Triben Perforaciones, que es va encarregar de la tasca d'excavació del fatídic pou, que ara afirma que ell va tapar el pou i que el va deixar en un estat totalment diferent a com està ara mateix.

Tots dos hauran de respondre davant la justícia per una excavació il·legal que, a més, no compleix amb les mesures de seguretat mínimes en aquest tipus d'obres. Després dels fets, la Justícia i la Guàrdia Civil investiguen un homicidi imprudent que suposa penes que van des dels 18 mesos per imprudència lleu a quatre anys si es tracta d'una imprudència greu, a més de la corresponent inhabilitació.

En aquest sentit, el director de la Guàrdia Civil, Félix Azón, va assegurar que esperen tenir «en els propers dies» acabada la investigació per la mort de Julen, i va recordar que estan posant «tots els mitjans». Així, durant una visita a Màlaga per reunir-se amb els agents que van intervenir en el rescat del petit, Azón va assenyalar que s'estan «esforçant perquè d'aquí a uns dies estigui acabada la investigació perquè creiem que és un tema sobre el qual tota la societat espanyola està esperant el resultat».

«Estem al 1.000 per 1.000 treballant perquè la investigació acabi com més aviat millor», va explicar, després d'agrair personalment als guàrdies civils que van participar en el rescat tota la tasca realitzada i destacar la coordinació que hi ha hagut en l'operatiu amb efectius d'altres cossos. Preguntat sobre si s'investiga un homicidi imprudent, el director de la Guàrdia Civil va dir que «tots estem pensant que no pot ser una altra cosa».