Hisenda reitera que Sánchez convocarà eleccions si no s'aproven els Pressupostos

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, considera que si no tiren endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), el president del Govern, Pedro Sánchez, haurà de convocar eleccions anticipades el 2019. «La meva impressió és que el president complirà el que va dir: va establir que si no hi havia projecte de Pressupostos hi hauria eleccions el 2019», va assegurar en una entrevista a TVE.

No obstant això, Montero va destacar que la decisió d'avançar eleccions li correspon a Sánchez. «Aquesta qüestió és la que crec que té al cap, però és difícil endevinar una decisió tan estratègica», va assenyalar la titular d'Hisenda, tot afegint que estava manifestant la seva «opinió».

«Aquests pressupostos són els que necessiten els ciutadans per millorar la seva condicions de vida», va defensar, per afegir que els comptes s'han elaborat «pensant en la seva execució» i no com un programa electoral, com critiquen els seus rivals polítics.

En aquest sentit, la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, va mantenir la porta oberta al fet que els partits independentistes donin suport a la tramitació dels Comptes de l'Estat, però va avisar a Sánchez que se li acaba el temps. «Si realment està buscant el suport dels grups independentistes a Madrid, que accelerin el diàleg i la negociació», va demanar la també portaveu del Govern català en la roda de premsa posterior al Consell Executiu dels dimarts.

Artadi va retreure a l'Executiu central que, si realment vol el seu suport als Pressupostos, no ha generat les condicions perquè sigui possible, i va concloure que «el rellotge va en contra de l'aprovació dels Comptes».

Per part seva, el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, va afirmar que l'organisme veu «improbable» que aquest any es compleixi l'objectiu de dèficit de l'1,3% fixat per a aquest any i va apuntar que se situarà en el 2,2%, nou dècimes més, ja que estima uns ingressos de l'Estat de 2.700 milions per sota del que ha calculat pel Govern. No obstant això, pronostica un creixement econòmic superior en dues dècimes al 2,2% previst per l'Executiu, fins al 2,4%.

Així ho va assenyalar José Luis Escrivà durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos del Congrés per informar sobre el projecte de llei dels nous Comptes públics, en què va confirmar que «amb tota seguretat» el dèficit de l'any 2018 va ser del 2,7% del PIB.