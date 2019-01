A judici un jove que va atropellar ciclistes creient que estava al Grand Theft Auto

El Jutjat Penal 2 d'Almeria acull aquest dijous la vista oral contra el jove de 21 anys que, imitant un conegut videojoc, va recórrer la ciutat d'Almeria al volant d'un turisme per col·lisionar "intencionadament" amb diversos vehicles i atropellar altres tants ciclistes.

D.J.L.A. hauria actuat sota els efectes d ' "un quadre amb idees delirants i humor paranoide" segons la Fiscalia, que interessa per a ell penes que sumen cinc anys de presó com a presumpte autor d'un delicte de conducció de temerària i un altre delicte d'atemptat a l'autoritat ja que va colpejar als agents de la Policia Nacional que van procedir a la seva detenció.

Quan va concloure el seu recorregut creient estar immers en el videojoc 'Grand Theft Auto', va deixar el vehicle que conduïa abandonat a la calçada, es va dirigir al Passeig Marítim de la capital, es va fer un selfie "fent el signe de la victòria amb els dits" i es va endinsar al mar en veure arribar a diverses patrulles policials, "obligant als agents a ficar-se en l'aigua per buscar-lo".

Segons recull l'escrit d'acusació, consultat per Europa Press, D.J.L.A. va agafar el cotxe del seu pare amb les seves "capacitats volitives i intel·lectives greument afectades".

En el seu trajecte, "faltant intencionadament a les més elementals normes de circulació i amb absolut menyspreu per la vida dels altres, primer va introduir el turisme per la via de servei entre el carril bici i el Passeig Marítim i, a l'altura de la residència de gent gran, va colpejar presumptament a cinc cotxes que estaven estacionats.