El Parlament britànic avala que May renegociï el Brexit amb la UE

El Parlament britànic va aprovar una esmena que la primera ministra, Theresa May, va confirmar que pretén usar per convèncer la Unió Europea que reobri les negociacions per aconseguir un nou acord sobre el Brexit, quelcom al que el bloc comunitari s'ha negat reiteradament i que ahir també va rebutjar. Es tracta de l'esmena elaborada pel diputat conservador Graham Brady, per la qual els membres de la Cambra dels Comuns es comprometen a donar suport a l'acord del Brexit proposat per May sota la condició que es trobi una solució alternativa al «backstop».

El «backstop» és el mecanisme d'emergència que dissenya l'actual acord sobre el Brexit per impedir una «frontera dura» entre Irlanda del Nord, província britànica, i Irlanda, Estat membre, una vegada consumada la ruptura entre Londres i Brussel·les. L'esmena va rebre 317 vots a favor i 301 en contra, una majoria ajustada però suficient perquè la primera ministra exposi aquest suport parlamentari a Brussel·les.

«Ara està clar que hi ha un camí que pot garantir una majoria substancial i sostenible per sortir de la UE amb acord», va dir May des de Westminster després d'aquesta important victòria. La cap de Govern va confirmar que intentarà reobrir les negociacions amb la UE per obtenir canvis vinculants sobre el «backstop». «No serà fàcil», va advertir.

Anticipant turbulències, May va insistir a l'oposició que el fet de negar-se a un Brexit sense acord no és suficient, sinó que cal oferir solucions i, en aquest sentit, va tornar a proposar una ronda de contactes amb els líders dels partits polítics amb representació parlamentària, a la qual el cap laborista, Jeremy Corbyn, va accedir. Un portaveu de Downing Street va explicar que, per ara, no hi ha previst cap viatge de May a Brussel·les per sol·licitar formalment la reobertura de les negociacions sobre el Brexit.



Jornada intensa

L'aprovació de l'«esmena Brady» va ser el colofó a una intensa jornada a la Cambra dels Comuns en la qual es van votar diverses iniciatives que pretenien ajustar el «full de ruta» fixat per la primera ministra per a la sortida del Regne Unit de la UE. El Govern va aconseguir una altra important victòria en derrotar l'«esmena Cooper» -ideada per Yvette Cooper (laborista) i Nick Bols (conservador)-, que hauria obligat May a sol·licitar a la UE un ajornament del Brexit, previst per al 29 de març, si s'arribava al 26 de febrer sense que el Parlament donés suport al Tractat de Retirada.

A més de l'«esmena Cooper», que suposava el major desafiament per a Downing Street, els legisladors britànics van rebutjar una proposta laborista i una altra del Partit Nacionalista Escocès (SNP) que exigien al Govern descartar un Brexit sense acord. No obstant això, l'esmena ideada per la laborista Caroline Spelman i el conservador Jack Dromey, que va aconseguir el major nombre de firmes entre els diputats i rebutja igualment un Brexit sense acord, va ser aprovada per 318 vots a favor i 310 en contra. L'anomenada «esmena Spelman» rebutja que el Regne Unit «deixi la Unió Europea sense un Tractat de retirada i un Marc per a les Relacions Futures» entre Londres i Brussel·les, si bé no especifica com obligarà el Govern britànic a complir el seu contingut.

D'aquesta manera, May es va rescabalar de la contundent derrota -la major d'un Govern britànic a Westminster des dels any 20- que va patir el passat 15 de gener quan els membres de la cambra baixa van rebutjar per 202 vots a favor i 432 en contra l'acord pactat pel Regne Unit i la UE per al Brexit.

En tot cas, la Unió Europea va reaccionar en uns minuts a la votació al Parlament britànic demanant la renegociació de la salvaguarda irlandesa que inclou l'acord del Brexit, i ho va fer tancant la porta a la possibilitat de renegociar els termes del divorci. «El 'backstop' és part de l'acord de retirada, i l'acord de retirada no està obert a renegociació. Les conclusions del Consell Europeu de desembre són molt clares sobre aquest tema», va assegurar un portaveu del president del Consell Europeu, Donald Tusk.