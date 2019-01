Els taxistes madrilenys demanen un recorregut mínim dels VTCs de 5 km

Les associacions del taxi demanaran a la Comunitat de Madrid que es fixi en normativa un recorregut mínim de 5 quilòmetres que han de fer els VTCs per evitar que fabin competència «deslleial» contra el sector del taxi, ja que no estan habilitats per a transport urbà perquè la seva llicència és interurbana. A més, en la proposta que es presentarà avui, el sector del taxi incidirà en la precontractació temporal per ser la fórmula que s'ajusta a l'activitat dels VTCs i espera que la Comunitat de Madrid els convoqui per negociar.

Així ho va indicar el portaveu de la Federació Professional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, en la concentració que van portar a terme per segon dia consecutiu a la Puerta del Sol, on va explicar que el sector donaria per resolt el conflicte amb un sistema com a Catalunya, amb un termini de 15 minuts fins a una hora.

Així, una multitudinària concentració de taxistes van tornar a emplenar la Puerta del Sol per exigir una regulació dels VTCs basada en la precontractació temporal, mantenint la seva voluntat de seguir en vaga indefinida en cas de no obtenir solució i exigint la dimissió del president de la Comunitat, Ángel Garrido. Els taxistes van corejar consignes com «PP té llicències VTC», «Garrido dimissió», «Som taxistes no terroristes» i «No ens mouran». El president de la Federació Professional del Taxi, Julio Sanz, va dir que la posició de la Comunitat de no regular la precontractació mostra que «alguna cosa fa olor de podrit» al Govern autonòmic.