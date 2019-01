Tensió entre el Senat i el Govern per l'absència de Pedro Sánchez en un ple

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla, va expressar a la Junta de Portaveus del Senat una queixa del Govern contra el PP per haver convocat el president, Pedro Sánchez, a un Ple de la Cambra al qual no va acudir per estar fora d'Espanya, cpncretament al Fòrum de Davos (Suïssa). En resposta, el Senat va acusar l'Executiu de no haver respost encara a aquesta convocatòria de Ple, que va tenir lloc dijous passat, i d'haver mentit en els arguments.

L'enfrontament entre les dues institucions es va produir a la Junta de Portaveus, a la qual sí que va assistir Montilla després d'haver-se negat a acudir a la convocada dijous prèvia al polèmic Ple.

Montilla va plantejar a la reunió la queixa del Govern cap al PP per haver provocat aquesta sessió amb Sánchez emparant-se en l'article 70 del Reglament del Senat, que permet a la majoria absoluta de la Cambra demanar la celebració d'un Ple.

El president del Senat, Pío García-Escudero, va prendre llavors la paraula per respondre a Montilla que la Cambra encara està esperant una resposta oficial del Govern, perquè durant quatre dies va intentar comunicar-se amb l'Executiu sense tenir resposta. La versió del Senat és que el Govern «no ha volgut respondre» perquè s'hagués acceptat una data alternativa, va assegurar el vicepresident segon de la Mesa, Pedro Sanz, tot afegint que des de l'Executiu s'ha «mentit» en acusar la cambra alta de no voler dialogar.