Espanya reconeixerà dilluns a Guaidó si no es convoquen eleccions abans

El govern espanyol reconeixerà dilluns al líder opositor Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela si Nicolás Maduro no convoca eleccions presidencials abans de diumenge.

Després de la reunió informal de ministres d'exteriors de la Unió Europea aquest dijous a Bucarest, Borrell ha dit que "naturalment" el president Pedro Sánchez prendrà aquesta decisió quan "s'esgoti el termini" de vuit dies concedit a Nicolás Maduro per anunciar nous comicis presidencials al país.

Respecte a la creació d'un grup de contacte coordinat per la UE, Borrell ha lamentat que no s'establís abans. "Si s'hagués aprovat fa un mes, ara estaríem en condicions molt més operatives per afrontar aquesta situació", ha dit.