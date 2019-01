May y Corbyn es reuneixen per acostar postures sobre la renegociació del Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, i el principal líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, van celebrar una inèdita reunió amb la qual aspiren a acostar postures de cara al pols que previsiblement mantindrà Londres amb Brussel·les, després que la UE hagi deixat clar que no renegociarà l'acord del Brexit. Un dia després que la Cambra dels Comuns instés May a renegociar el Tractat de Retirada i a garantir que no hi haurà un trencament sense acord el 29 de març, la primera ministra i el líder laborista es van reunir durant 45 minuts a l'oficina que la cap de Govern té a la principal seu parlamentària.

Una portaveu laborista va descriure la trobada com a útil i va considerar que tant May com Corbyn estan «compromesos» amb continuar dialogant, fet pel qual van acordar tornar a renir-se aviat. La trobada va arribar després de no pocs retrets entre tots dos, els últims d'ells ahir mateix, durant una sessió de control a la Cambra dels Comuns. En ella, Corbyn va instar May a deixar de banda qualsevol «línia vermella» de cara a les seves noves converses amb Brussel·les.

La primera ministra, per la seva banda, va acusar el líder opositor de no tenir «cap pla» per al Brexit. «No n'hi ha prou amb rebutjar un acord, has de donar suport a algun», va advertir May davant els diputats, en el marc d'una compareixença en què va tornar a admetre que la salvaguarda prevista per a la frontera irlandesa segueix sent el principal obstacle per al consens

Per part seva, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va advertir el Parlament britànic que la votació de dimarts reclamant renegociar l'acord del Brexit «no canvia» les coses, de manera que la Unió Europea manté la porta tancada a revisar les condicions del divorci o modificar la salvaguarda per evitar la frontera dura a l'Úlster. «D'aquí a 60 dies el Regne Unit deixarà la Unió Europea. És una mala decisió, però l'acord de retirada i la declaració política acordades entre la UE a 27 i el Govern britànic és el resultat. És l'únic i el millor acord possible», va recordar Juncker.