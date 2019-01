El president madrileny rebutja les reivindicacions del sector del taxi

El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, va manifestar el seu rebuig a la proposta dels taxistes per regular les VTC en entendre que és un planejament «encara més radical» i «inacceptable en tots els seus termes», que només persegueix «l'eliminació d'aquest sector». També va afirmar que la Comunitat de Madrid i el PP advoquen per una legislació a nivell estatal sobre la matèria que eviti una situació de «17 regnes de taifes» per a aquesta activitat, i que mentrestant fomentaran una reforma del reglament del taxi amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del sector.

Les principals reivindicacions del col·lectiu en el document presentat són l'obligació de precontractació mínima d'una hora per als serveis VTC, que el recorregut mínim dels vehicles sigui almenys de 5 quilòmetres i l'exigència que retornin a la seva base després de realitzar el servei.

Per part seva, les associacions del taxi de Madrid estarien disposades a presentar una altra proposta de regulació dels vehicles de lloguer amb conductor a la Comunitat de Madrid, però en aquesta ocasió a través d'una reunió amb el Govern autonòmic per conèixer els seus plantejaments, «no a través del plasma».

Així ho van explicar el president d'Élite Taxi Madrid, Sergio Vega, i el portaveu de la Federació Professional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, després de conèixer el rebuig de Garrido a la proposta plantejada. Els taxistes van tallar la Gran Via al vespre.