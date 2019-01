El Rei celebra el seu 51 aniversari visitant les tropes a l'Iraq

El rei Felip VI va viatjar a l'Iraq per passar el dia del seu 51 aniversari amb els militars espanyols desplegats en aquest país, 551 militars i guàrdies civils dedicats fonamentalment a instruir l'Exèrcit iraquià. El Rei els va expressar en persona el seu orgull i agraïment per una missió que contribueix a la pau mundial.

Així, si el 2018 el cap d'Estat va voler celebrar el seu 50è aniversari imposant el Toisó d'Or a la seva hereva, aquest any ha volgut posar el focus en el treball «dur» dels militars espanyols a l'exterior. «Estic segur que tots els espanyols us veuen com a soldats de la democràcia, de la pau i de la llibertat», va assegurar davant el contingent radicat a la base de Besmayah.

A més, va destacar que, tal com posen de manifest aquestes missions, «la seguretat no és matèria reservada al límit fronterer, és quelcom que cal saber projectar i compartir amb els aliats i amb tots els països disposats a col·laborar», va reblar.

Felip VI va recordar als militars que és un dels seus, a més del seu «comandament suprem», i que coneix les Forces Armades i sent, com ells, l'uniforme. Els militars li van agrair el gest cantant-li, primer el contingent de Bagdad i després el de Besmayah, l'«aniversari feliç», quelcom que l'homenatjat va agrair entre bromes.

L'equip del Rei va cometre una greu errada durant la seva visita a l'Iraq, ja que l'avió en el qual va viatjar el monarca portava a les finestres dues banderes, una espanyola a la dreta i una d'iraquiana a l'esquerra que no era la de l'actual República de l'Iraq, sinó la del règim baasista, que va dominar el país entre 1968 i 2003. Es tracta d'una insígnia amb tres franges horitzontals de colors negre, blanc i vermell i tres estrelles verdes al mig. Aquesta bandera va ser modificada durant el règim de Saddam Hussein l'any 1991 i finalment el país àrab va abandonar aquesta bandera l'any 2004, coincidint amb la fi del govern baasista.