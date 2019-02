El Bigotes declara que Camps ordenava les adjudicacions a empreses de Gürtel

El que va ser màxim responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, va explicar al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que tots els contractes adjudicats a la Comunitat Valenciana a la trama Gürtel estaven ordenats per l'expresident Francisco Camps. Així ho va manifestar el Bigotes en una declaració, en qualitat d'imputat, de més de tres hores de durada davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que investiga si va ser Camps qui va ordenar adjudicar a Orange Market, l'empresa de la trama Gürtel que operava a la Comunitat Valenciana, l'estand per a l'edició de Fitur de l'any 2009.

Això sí, Pérez va destacar que no només va ser el contracte de Fitur objecte d'aquesta peça d'investigació -la número 5 del cas Gürtel-, sinó que hi va haver més adjudicacions de la Generalitat valenciana anteriors a 2009 autoritzades per Francisco Camps.

El contingut de la declaració d'avui va anar en la línia del que el responsable de la trama Gürtel a aquesta comunitat autònoma ja va manifestar fa un any en el judici pel finançament irregular del PP valencià, quan va dir que Camps era el que li donava les instruccions a l'exsecretari general del partit Ricardo Costa per adjudicar a Orange Market i facturar a altres empresaris «si volien cobrar».

«És l'únic que podia fer-ho, era el que em demanava la feina sempre perquè jo li plorava, era el meu amic en aquella època, recordo la famosa trucada en què em deia 'el meu amiguet de l'ànima'», va explicar el Bigotes durant aquesta vista oral.