Catorze detinguts per substituir taüts per altres més barats en incineracions

La Policia Nacional va detenir 14 persones per un presumpte delicte d'estafa i d'organització criminal en el marc de l'operació Ignis i que va portar a escorcollar diversos tanatoris pertanyents al Grupo El Salvador a Valladolid. Els arrestats estan acusats d'una suposada estafa relacionada amb la substitució de taüts de qualitat per altres més barats en processos d'incineració per reutilitzar després els primers amb altres clients. En el dispositiu van participar més de seixanta funcionaris pertanyents, a més de la Policia Nacional, a l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de Valladolid de l'AEAT. L'operatiu policial va actuar en dues societats mercantils del grup del sector dels serveis funeraris, totes dues amb domicili fiscal a Valladolid. Durant tot el dia es van practicar escorcolls a la seu social del grup i a domicilis particulars que havien estat ordenats pel Jutjat d'Instrucció.