El CIS situa ja el PP com a quart partit en intenció de vot

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de gener torna a situar el PSOE al capdavant amb un 29,9% d'intenció de vot, un punt més que el mes anterior, i a gran distància (12,2 punts) col·loca segon Ciutadans, amb un vot directe del 17,7%, mentre que la tercera força seria Units Podem, en sumar un 15,4% amb les seves confluències. En canvi, el PP perd 4,2 punts en només un mes i cau a la quarta posició amb un 14,9%, mentre que Vox segueix creixent i ja està en un 6,5%.

Així, en ser preguntats pel partit al qual votarien si les eleccions generals fossin demà mateix, un 20,5% avança la seva intenció de votar al PSOE, i molt lluny apareixen Ciutadans (12,1%), Units Podem (10,5% ) i el PP (10,2%). Això sí, hi ha un 18,2% que assegura no tenir res decidit, un 2,5% que prefereix no contestar, i un 10,7% que diu que no aniria a votar.

A aquests enquestats que no es pronuncien se'ls pregunta amb quin partit simpatitzen més, i la suma de la intenció de vot i la simpatia torna a col·locar el PSOE en primer lloc amb un 24,1% seguit de nou per Ciutadans (14,3%), Units Podem (12,5%) i el PP (12,4%).

A partir d'aquí, fins al passat estiu el CIS feia una projecció amb altres preguntes de l'enquesta per oferir una estimació de vot, un càlcul realitzat amb fórmules de la sociologia, però l'equip de José Félix Tezanos l'ha eliminat en considerar que, des de la fi del bipartidisme el 2015, aquestes receptes tradicions ja no funcionen per revelar el vot ocult.

Per al PSOE, aquest 29,9% suposa guanyar un punt en un mes, ja que al desembre havia caigut al 28,9%, mentre que Ciutadans es queda pràcticament igual, amb un 17,7%, i Units Podem guanya mig punt passant del 14,9 al 15,4%. L'enquesta es va fer abans de la crisi oberta amb l'aliança d'Íñigo Errejón i Manuela Carmena.

El partit que s'ensorra és el PP de Pablo Casado, sempre segons l'enquesta del CIS, que treu un percentatge de vot més simpatia del 14,9% i es deixa 4,2 punts respecte el mes de desembre, quan marcava un 19, 1 i encara conservava el segon lloc. Paral·lelament, Vox experimenta una pujada de gairebé tres punts en un mes, passant de 3,7% al desembre al 6,5% de gener.

Quant a la valoració de líders, els més ben puntuats són els diputats Ana Oramas (CC) i Joan Baldoví (Compromís), amb una nota de 4,5 punts, mentre que entre els polítics d'àmbit estatal el primer torna a ser el socialista Pedro Sánchez, amb 3,8, seguit d'Alberto Garzón (IU) i Albert Rivera (Cs), amb 3,6 i 3,5 punts. El president del PP, Pablo Casado, cau mig punt i marca un 2,9, i Pablo Iglesias, secretari general de Podem, es queda en un 2,8.

A més, Pedro Sánchez és el preferit com a president del Govern, segons el 26,8% dels enquestats, per davant d'Albert Rivera i de Pablo Casado, citats pel 15,3 i 10,9% dels entrevistats. El CIS inclou el president de Vox, Santiago Abascal, però només un 1% l'esmenta com el cap de Govern que desitgen.

Després de conèixer el nou baròmetre, Casado va acusar el Govern de «malversació» per utilitzar «en benefici partidista» el CIS. A Casado li sembla «de mal gust haver d'explicar allò que ja no és una broma pesada, sinó una malversació de fons públics en benefici partidista».