Juan Guaidó denuncia que la Policia ha anat a casa seva per atemorir-lo

L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Joan Guaidó, va denunciar que les Forces d'Accions Especials (FAES) de la Policia Nacional Bolivariana (PNB), que han reprimit les últimes protestes, han anat a casa seva. «En aquest moment, les FAES estan a casa meva preguntant per Fabiana», va dir en acabar un discurs a la Universitat Central de Veneçuela (UCV), a Caracas, per presentar el Pla País. Guaidó va explicar que l'havien avisat al principi de l'acte, però va preferir donar prioritat a «aquest pla per a tots els veneçolans».

El líder opositor va treure Fabiana, la seva dona, a l'escenari aclarint que a casa només hi havia la seva filla de 20 mesos. «Els faig responsables de qualsevol cosa que li puguin fer», va etzibar. «Faig responsable el ciutadà Nicolás Maduro de la integritat de la meva filla», va afegir via Twitter. Guaidó va insistir que no té por de ser detingut i de fet va anunciar a les autoritats veneçolanes que en aquell instant marxava cap a casa acompanyat de la seva dona. «I segur que no sortim sols», va afegir, convidant el cos diplomàtic a acompanyar-los.

Per part seva, el ple de l'Eurocambra va reconèixer Guaidó com a president interí «legítim» de Veneçuela i va reclamar a la UE i els Vint-i-vuit que també ho facin, alhora que va reclamar l'alliberament immediat dels periodistes que van ser detinguts a Caracas en una resolució no vinculant. El text, que va ser consensuat pels grups popular, socialista, conservador i liberal, va sortir endavant per 439 vots a favor, 104 en contra -entre ells els d'IU, Podem i ERC- i 88 abstencions.

L'eurodiputat del PP Esteban González Pons va presentar una esmena oral al text abans de la seva votació -que va ser aceptada- perquè la institució condemnés la detenció de set periodistes a Caracas i exigís el seu alliberament immediat. Pons va assegurar que, amb independència de «la posició» de cada grup a la Cambra, «tots» estan «a favor de la llibertat d'expressió» i que «els mitjans puguin informar amb llibertat». «Perquè tots creiem que la llibertat d'informació és la vida de la democràcia», va reblar.



Els països decidiran

Paral·lelament, l'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la Unió Europea, Federica Mogherini, va anunciar la creació d'un grup de contacte internacional amb l'objectiu de facilitar la celebració de noves eleccions presidencials i va deixar en mans dels governs el reconeixement de Guaidó com a president interí. «Hem decidit l'establiment d'un grup de contacte internacional, que ha estat acordat entre els nostres estats membres i alguns països llatinoamericans que hi participaran», va anunciar Mogherini.

El ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, va aclarir que, «naturalment», el Govern de Pedro Sánchez reconeixerà dilluns Guaidó com a mandatari interí de Veneçuela si l'executiu de Nicolás Maduro no convoca eleccions en el termini de vuit dies que li van donar Espanya i altres països de la UE per fer-ho.

Els tres reporters de l'agència Efe detinguts dimecres pel servei d'intel·ligència de Veneçuela, l'espanyol Gonzalo Domínguez i els colombians Mauren Barriga i Leonardo Muñoz, van ser alliberats, encara que a l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia si seran deportats.