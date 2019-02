Londres admet per primer cop que el Brexit podria retardar-se

El secretari d'Exteriors britànic Jeremy Hunt va admetre per primera vegada que el Brexit podria retardar-se. En una entrevista a la ràdio de la BBC, Hunt va reconèixer que si s'arriba a un acord final prop de la data prevista per a la sortida de la UE, seria necessari un «retard tècnic» perquè el Parlament pugui donar el vistiplau a les peces legislatives del Brexit encara pendents. «És cert que si acabem aprovant un acord dies abans del 29 de març, podem necessitar una mica de temps extra per aprovar les lleis», va explicar Hunt. «Tot depèn de si el procés és llarg. Encara que si som capaços de fer progressos, pot ser que no sigui necessari», va afegir.

Es tracta en qualsevol cas de la primera ocasió en què un membre del Govern britànic reconeix la possibilitat d'un retard, quelcom que fins ara s'havia obstinat a negar la primera ministra, Theresa May.

A la bateria de les esmenes votades el Superdimarts, el Parlament va rebutjar per una fràgil majoria de 23 vots (321-298) la proposta de la laborista Yvette Cooper per retardar la data del Brexit fins al juliol o fins i tot desembre del 2019. La Unió Europea es va mostrar disposada a facilitar l'extensió de l'article 50 si el Regne Unit ofereix un «propòsit convincent» que puguin avalar els Vint-i-set.

Per altra banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va revelar que Iberia, companyia del grup IAG, va fer arribar al Govern «una proposta d'espanyolitat» davant un escenari d'aplicació del Brexit, després de comparèixer al Congrés, on va parlar sobre com afectarà aquest procés al transport.

Ábalos va assegurar tenir constància sense referir-se en concret a cap companyia que certes aerolínies estavan «treballant intensament» en ajustos en la seva estructura de propietat i control de cara a anticipar-se al Brexit i poder manenter així la seva llicència comunitària.