Els pares de Laura Luelmo demanen a l'Estat una «petició pública de perdó»

Els pares de la professora assassinada a El Campillo (Huelva), Laura Luemo, van reclamar una «petició pública de perdó» a l'Estat pel seu «fracàs estrepitós» en «no ser capaç de garantir el dret a la vida i la integritat física» de la seva filla. Així ho van manifestar a través d'una carta enviada a les Corts de Castella i Lleó després que la presidenta del parlament autonòmic, Silvia Clemente, remetés als progenitors de la docent una missiva de condol en la qual es feia referència també al minut de silenci que va guardar la Cambra en la sessió plenària del 18 i 19 de desembre.

La carta, signada per José Ángel Luelmo i María Teresa Hernández, va ser enviada el passat 24 de gener i agraeix «enormement» als procuradors de les Corts el seu condol, així com l'«homenatge de condol i afecte» de la societat castellanolleonesa a la qual representen i la referència a la seva memòria el dia 18 de desembre de 2018 en ocasió de la desaparició i assassinat de la seva filla.

No obstant això, els pares de la docent de Zamora consideren que «no és suficient», en casos com el «tràgicament» viscut per la seva filla, «amb un minut de silenci, un homenatge i un desig que aquests successos no tornin a produir-se». Si bé reconeixen que la mort de la seva filla ha comportat «una onada d'amor i solidaritat», també ha despertat «un profund i general sentiment d'indignació», en entendre que «és una errada del sistema». «El sistema no funciona», afegien els pares de Laura Luelmo.