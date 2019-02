Pepu Hernández va comprar un terreny a través d'una societat

L'equip de la precandidatura de Pepu Hernández, que aspira a liderar la llista del PSOE a l'Ajuntament de Madrid en les properes eleccions, va admetre que l'entrenador va adquirir un terreny rústic a Ribadesella però no així el segon habitatge que té en aquest municipi.

Després de les informacions aparegudes als mitjans sobre la seva societat, Saitama 2006 SL, des del seu equip van assegurar que és «absolutament fals» que Hernández comprés el seu segon habitatge a Ribadesella a través de cap societat. «Aquesta casa va ser comprada per ell i per la seva dona com a persones físiques i van tributar escrupolosament el que exigeix la Llei», van defensar.

El que sí que van admetre és que la societat mercantil de Pepu Hernández va adquirir un terreny rústic a Ribadesella, que al Registre de la Propietat consta com a quatre finques independents, «com és habitual en aquella zona», van explicar fonts pròximes al precandidat, que van insistir en què Hernández «mai ha venut ni ha especulat amb aquest terreny rústic».