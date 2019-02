Un septuagenari atemoreix tot un barri de Vigo

El cas del septuagenari que porta anys ratllant cotxes i introduint escuradents en els panys dels vehicles al barri d'O Calvari sembla no tenir fi. Bona prova d'això és que, seguint la tònica habitual, en els últims dies agents de la Policia Local i Nacional van haver d'acudir a mitja dotzena d'ocasions a la zona per noves alertes. Els veïns estan farts de la situació i aquesta mateixa setmana un grup de persones va perseguir a l'home, J.A.V.V., a crits: "Ets un pocavergonya!".

La Policia Local informava ahir de la successió d'intervencions dels últims dies. Dijous passat van ser al carrer Sant Roc, on va ratllar i va bloquejar panys de vehicles. Divendres el van detenir al carrer Urzáiz per l'ordre de recerca i captura dictada pel Jutjat Penal 1 de Vigo perquè l'assisteixi com a acusat a un judici. Diumenge els agents van acudir al carrer Xílgaro, on diversos veïns el tenien retingut després de ser sorprès de nou causant danys en cotxes. També va haver d'anar la Policia Nacional. Aquest dilluns, una altra vegada el mateix. Els efectius van identificar el septuagenari i li van decomissar diversos escuradents. I ahir diversos residents van tornar a alertar, ja que, segons fonts de la Policia Local, el van veure una altra vegada amb un escuradents al portal d'un edifici de Jenaro de la Fuente.

Mentre la crispació veïnal és cada vegada més gran, i de fet es van penjar cartells de 'Es busca' amb la seva fotografia, als jutjats de Vigo es tramiten diverses causes contra ell. Ja condemnat diverses vegades i amb el judici de penal 1 proper a celebrar-se, un dels casos encara en investigació el porta el Jutjat d'Instrucció 7. Les diligències es van incoar el 14 de desembre, després d'un dels arrestos de l'home. La sala està realitzant oferiment d'accions als perjudicats pels danys. La causa ja suma gairebé 50 afectats. I la xifra augmentarà, ja que el tribunal va rebre nous atestats. Al costat d'això, la Fiscalia va obrir diligències civils per intentar adoptar mesures en aquest àmbit. La intenció és demanar un internament no voluntari per valoració psiquiàtrica i, en funció del resultat, veure si és possible l'ingrés en una residència o altres mesures.