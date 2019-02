El vòrtex polar genera el caos als EUA

Almenys 12 persones han mort pel pas del vòrtex polar pels Estats Units, que està patint temperatures pròpies del Cercle Polar Àrtic. Aquesta xifra podria augmentar en les properes hores a causa del fred provocat per aquest fenomen climàtic propi de zones de baixes pressions i aire fred que envolten els pols de la Terra. Entre els morts hi ha un estudiant de 18 anys de la Universitat d'Iowa, que va ser trobat al campus darrere d'una sala acadèmica per la policia dimecres a les tres de la matinada. Llavors, la sensació tèrmica era de 46 graus sota zero. També a Iowa, diumenge passat es va trobar un nen mort per hipotèrmia que havia decidit marxar de casa després de discutir amb els pares. A la ciutat de Milwaukee (Wisconsin), un home va ser trobat mort congelat al seu garatge.

A Nova York les autoritats van demanar a la població que eviti sortir de casa fins que acabi el fenomen climàtic del vòrtex polar. Als estats de la zona de la costa est del país, Nova York, Vermont i Connecticut, on s'espera que les temperatures baixin a 28 graus sota zero aquests dies, s'han preparat centres amb calefacció per assistir els residents. Mentrestant, el personal d'emergència segueix alerta, principalment per les peticions de socors de conductors que s'han quedat atrapats als seus vehicles. Les zones més afectades són sobretot les envoltades pels Grans Llacs, on la Guàrdia Costanera va haver de rescatar a la Badia de Sturgeon (Wisconsin) set persones atrapades en una cabana.

El fred no dóna treva als nord-americans, que s'enfronten a les temperatures més fredes en molts anys, baixant per sota dels 20 graus sota zero a Dakota del Nord o Illinois, on les mossegades dels forts vents assetgen la població i també els animals. Entre aquests últims, sobretot preocupen els ocells.

A l'ample de tot el mitjà oest, els hospitals han tractat pacients que presentaven símptomes d'hipotèrmia i congelació. Dels mateixos, 30 persones han ingressat a centres hospitalaris a Illinois i 13 a Minneapolis. El fred va portar a tancar escoles, també va provocar cancel·lacions i retards als mitjans de transport i, fins i tot, a alguns llocs s'ha decidit la suspensió del servei de Correus.

Fins a ahir al matí, s'havien cancel·lat més de 2.000 vols., mentre que dimecres es van quedar a terra uns 2.700 avions.

Des de la Casa Blanca, el president dels EUA, Donald Trump, va utilitzar aquest vòrtex polar, terme que s'ha fet molt popular recentment als EUA, com a excusa per a negar el canvi climàtic. No obstant això, la comunitat científica va criticar els comentaris del president nord-americà pel fet que precisament aquest vòrtex polar estaria entre els efectes de l'escalfament global.



Rècords mortífers

Fins ara les queixalades del vòrtex polar han deixat una sèrie de rècords mortífers per a la població, entre els quals destaquen els 77 graus sota zero de Thief River Falls a Minnesota dimarts a la nit. Mentrestant, a Dakota del Nord van estar més de vuit hores amb 50 sota zero.