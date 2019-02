Espanya aconsegueix que la UE consideri Gibraltar una «colònia»

Els governs de la Unió Europea han inclòs Gibraltar com una «colònia» britànica en la proposta que han acordat per eximir els ciutadans del Regne Unit de l'exigència de visats de curta durada per entrar a la Unió Europea després del Brexit, una referència inclosa a petició d'Espanya i per la qual la delegació britànica va expressar el seu malestar.

«Gibraltar és una colònia de la Corona britànica», estableix la nota a peu de pàgina que s'ha inclòs en la proposta. La referència continua assenyalant que existeix una «disputa» per aquest assumpte entre Espanya i el Regne Unit. Aquesta controvèrsia, afegia la nota, ha de trobar una solució «tenint en compte les resolucions rellevants i decisions de l'Assemblea General de les Nacions Unides».



Reunió d'ambaixadors

La proposta va ser formalment adoptada ahir en una reunió d'ambaixadors dels Vint-i-vuit en la qual també va participar el representant britànic, que va manifestar el seu rebuig a la definició, però que no va poder votar perquè la mesura afecta l'espai sense fronteres Schengen, al qual no pertany el Regne Unit.

En aquest sentit, el ministre principal gibraltareny, Fabian Picardo, va considerar una «provocació innecessària» la consideració de Gibraltar com a «colònia» britànica en la proposta europea sobre visats. «No sé a què està jugant Espanya», va reblar Picardo. «El nostre gegant veí aprofita cada oportunitat que té per ficar-nos el dit a l'ull», va assenyalar Picardo, que va destacar que hi ha «evidències» que demostren que els gibraltarenys no volen formar part d'Espanya, per molt que les autoritats espanyoles ho plantegin «reiteradament».

Per part seva, la portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va assenyalar que l'Executiu de Pedro Sánchez es manté en la seva posició de reivindicar la sobirania del Penyal de Gibraltar.