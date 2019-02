Els EUA es retiren del Tractat de Control de Forces Nuclears d'Abast Intermedi

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que suspendrà a partir d'avui les seves obligacions sota el Tractat de Control de Forces Nuclears d'Abast Intermedi (INF) signat amb Rússia i iniciarà un procés de retirada del pacte que es completarà d'aquí a sis mesos i del qual només es retractarà si percep que Moscou torna a complir amb els termes de l'acord. «Rússia porta violant el tractat des de fa molt temps i amb impunitat en desenvolupar en secret un sistema de míssils prohibit que suposa una amenaça directa als nostres aliats i les tropes a l'estranger», segons el comunicat presidencial.

«Els Estats Units suspendran les seves obligacions sota el tractat i començaran el procés de retirada, que serà finalitzat en un termini de sis mesos llevat que Rússia torni a respectar-lo i destrueixi tots els míssils, llançadores i equip relacionat», va afegir Trump. El president dels Estats Units va recordar que la seva decisió té el «complet suport de l'OTAN». Segons Trump, l'Aliança Atlàntica de la qual els EUA formen part «entén l'amenaça que suposa aquesta violació per part de Rússia».

L'INF, subscrit el 1987, ajuda a protegir la seguretat dels Estats Units i els seus aliats a Europa i Àsia. Prohibeix que els Estats Units i Rússia posseeixin, produeixin o provin un míssil de creuer llançat des de terra amb un abast de 450 a 5.600 quilòmetres.

Rússia ja havia exhibit els seus dubtes sobre seguir o no a l'acord donada la proximitat de la defensa de l'OTAN a les seves fronteres, que interpreta com una amenaça. La retirada marca una brusca ruptura en la política de control armamentístic dels Estats Units i s'enfronta a l'oposició de sectors moderats dins el Departament d'Estat i del Pentàgon.

Trump, amb tot, manté la mà estesa al Kremlin per fer marxa enrere en aquesta decisió. «Seguim disposats a parlar amb Rússia a través de negociacions sobre un control d'armament verificable, garantit. I, una vegada que acabem, desenvolupar, potser per primera vegada, una relació extraordinària a nivell econòmic, comercial, polític i militar», va afegir.

Per part seva, els països de l'OTAN van lamentar que Rússia no hagi fet «cap pas demostrat» per demostrar que compleix «plenament» el Tractat de Forces Nuclears d'Abast Intermedi i li van reclamar que destrueixi el seu polèmic sistema de míssils abans que els Estats Units culminin la seva sortida del pacte d'aquí a sis mesos, mentre que la UE va destacar la importància de preservar el pacte i va alertar contra un retorn a un passat bèl·lic.

«Els aliats lamenten que Rússia, en el marc del seu patró de comportament més ampli, segueixi negant la seva violació del Tractat INF, rebutgi donar cap resposta creïble i no hagi donat cap pas demostrat per tornar al seu compliment ple i verificable», va lamentar el Consell de l'Atlàntic Nord en un comunicat.

Els països de l'OTAN deixen clar que «donem suport plenament» al pas que han fet els Estats Units «en resposta als riscos significatius per a la seguretat euroatlàntica que plantegen la producció i desplegament2 dels seus sistemes de míssils creuer 9M729, que viola el tractat, i insten Rússia a destruir «tots» aquests sistemes de manera «verificable», «abans» que els Estats Units culminin la seva retirada del tractat.

«Rússia serà l'únic responsable de la fi d'aquest Tractat», avisen en el text, en què reiteren el seu compromís amb el control d'armes i que el seguiran avalant «tenint en compte l'actual clima de seguretat». L'OTAN seguirà revisant «de prop» les conseqüències per a la seguretat que plantegen els míssils d'abast intermedis russos «i continuarà fent els passos necessaris per garantir la credibilitat i eficàcia de la postura global de defensa i dissuasió de l'Aliança Atlàntica».