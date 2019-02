Detingut un home per una agressió sexual a una dona de 87 anys a Eivissa

La Guàrdia Civil va arrestar aquest dissabte a la terrassa d'un bar a Sant Antoni, a Eivissa, a un home de 48 anys per una agressió sexual a una dona de 87 anys quan aquesta es trobava a casa sola a Sant Josep el passat mes de desembre.

L'assaltant es va colar al seu domicili, va llançar a terra a l'anciana, es va col·locar a sobre d'ella i va començar a grapejar i colpejar-la a la cara. Li va causar severs traumatismes a la cara, de manera que la víctima va haver de ser atesa a l'hospital.

La perjudicada es va resistir i va demanar ajuda a crits. D'aquesta manera va poder alertar una veïna, que va acudir al seu habitatge, el que va fer que l'assaltant abandonés el lloc a la cursa.

La Guàrdia Civil, després d'iniciar les indagacions per intentar identificar el sospitós, va aconseguir esbrinar que l'home és la mateixa persona que el passat mes d'abril va intentar agredir sexualment una jove de 19 anys al mig del carrer a Sant Antoni, a Eivissa.

Es tracta d'un ciutadà marroquí de 48 anys, que viu com okupa a l'illa i que no disposa d'un domicili fix conegut.

Els agents van tenir serioses dificultats per localitzar-a causa que, des del dia dels fets, a la tarda de 13 de desembre de 2018, no havia tornat a freqüentar els mateixos llocs i havia canviat el seu aspecte físic en deixar-se barba. A més, sempre es desplaçava amb ulleres de sol i caputxa per evitar ser descobert i no ser reconegut.

Al final, el dispositiu de recerca que van muntar els agents de la Guàrdia Civil de Sant Antoni va donar els seus fruits. El sospitós va ser localitzat ahir a la terrassa d'un bar a la zona de la badia de Sant Antoni. L'home va oposar una forta resistència per evitar ser arrestat. Els investigadors van aconseguir detenir-lo i l'acusen d'un delicte de violació de domicili, agressió sexual i lesions.

Aquest diumenge al matí, el sospitós ha estat posat a disposició del jutjat de guàrdia d'Eivissa.

Els fets que se li imputen es remunten al passat 13 de desembre a la tarda, quan l'agressor es va introduir a la casa d'una dona de 87 anys a Sant Josep, aprofitant que aquesta es trobava sola.

Un cop a l'interior del domicili, va atacar a l'habitant octogenària. La va tirar a terra, es va col·locar a sobre d'ella i la va sotmetre a tocaments íntims. A més, la va agredir a la cara. La perjudicada va aconseguir cridar en un moment donat i va demanar auxili. Una veïna que la va sentir es va presentar a l'habitatge i va espantar l'assaltant. La víctima va acabar a l'hospital ferida.