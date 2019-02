Un general de divisió de Veneçuela reconeix Guaidó com a president

Francisco Estéban Yánez Rodríguez, general de divisió i director de Planificació Estratègica de l'Alt Comandament Militar de l'Aviació, es va convertir ahir en el primer alt càrrec de l'exèrcit veneçolà a reconèixer Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela. En un vídeo que van recollir diversos mitjans veneçolans, Yáñez Rodríguez afirma: «Avui, amb orgull patriòtic i democràtic, els informo que desconec l'autoritat dictatorial del senyor Nicolás Maduro i reconec el diputat Joan Guaidó com el president de la República de Veneçuela, per la qual cosa dignament em poso a les seves ordres».

Així mateix, el general anima els seus companys a l'exèrcit a sumar-se al nou projecte, per aconseguir fer fora Maduro del poder. «El 90% de la Força Armada no està amb el dictador, està amb el poble (...). Als meus companys d'armes els demano que no reprimeixin més la gent», assegura Yánez en un vídeo que va inundar les xarxes socials, uniformat i amb una paret blanca de fons. Al seu parer, «la transició és imminent».

Amb la seva declaració, Yañez s'uneix al coronel José Luis Silva, agregat militar a Washington, qui va donar a conèixer fa una setmana que romandria en el seu lloc als Estats Units, contradient les ordres del govern de Caracas.

En resposta a Yáñez, el comandant de l'Aviació Militar veneçolana, el major general Pedro Alberto Juliac Lartiguez, va respondre poc després a Twitter que «no es podia esperar menys del traïdor, nebot del corrupte general Yánez Méndez, que per cert té un expedient a la Contraloría General de la #FANB per corrupte!». Juliac va afegir que Yánez «no té autoritat sobre les tropes». «No té lideratge dins de l'Aviació Militar Bolivariana», va subratllar.



Manifestacions a Caracas

Veneçuela va viure ahir una intensa jornada de manifestacions al carrer, convocades pel president, Nicolás Maduro, i l'autoproclamat president, Juan Guaidó. Les marxes, celebrades tot just un dia abans que expiri l'ultimàtum donat per la Unió Europea per convocar eleccions, van fer sortir al carrer milers de persones amb punts de vista oposats.

Els seguidors de Juan Guaidó van ocupar la cèntrica avinguda de Las Mercedes de Caracas amb una concentració massiva per demanar a Maduro que abandoni el poder i convoqui eleccions. «Des de tots els municipis de Veneçuela i de cada ciutat del món, volem enviar un missatge molt clar. Volem donar una mostra de força, de manera pacífica i organitzada», va fer saber l'opositor abans del començament de les marxes, que també es van celebrar en altres ciutats del país.

Per la seva banda, Nicolás Maduro va convocar els seus seguidos a una concentració al centre de Caracas, lluny de l'opositora, per convèncer les bases bolivarianes de la seva legitimitat com a president del país. Maduro va recriminar a «l'imperi nord-americà» i les «velles potències colonialistes d'Europa» que vulguin «posar-li la mà al poder polític» i es va mostrar confiat de guanyar aquesta «batalla històrica».



Sobre periodistes detinguts

Nicolás Maduro afirma que les detencions dels tres periodistes de l'agència de notícies Efe, l'espanyol Gonzalo Domínguez i els colombians Mauren Barriga i Leonardo Muñoz, van ser una «revisió» que es va perllongar dins dels límits establerts per les lleis veneçolanes, que imposen un màxim de 48 hores per a aquesta classe de retencions.

Maduro creu que les detencions dels reporters van ser exagerades per distorsionar la imatge del seu Govern. «Això és notícia per l'escàndol, una revisió que segurament els van fer i ho converteixen en la notícia que el règim dictatorial de Maduro persegueix periodistes», explica a Jordi Évole en un extracte d'una entrevista per al programa Salvados, de la Sexta, que s'emetrà aquesta nit.