Rússia també suspèn el tractat d'armes nuclears d'abast mitjà amb els EUA

El president de Rússia, Vladimir Putin, va anunciar ahir la suspensió de les obligacions de Rússia envers el Tractat de control de Forces Nuclears d'Abast Intermedi (INF) en resposta a l'ultimàtum de sis mesos donat pels Estats Units, que ahir va anunciar exactament la mateixa mesura, així com l'inici del seu procés de retirada del tractat, que acabaria l'agost d'enguany.

Encara que el mandatari va indicar que Rússia no té intenció d'iniciar una carrera armamentística, es va mostrar favorable a la proposta formulada pel Ministeri de Defensa del seu país per iniciar el desenvolupament d'un nou míssil supersònic de mig abast, segons un comunicat recollit per l'agència oficial de notícies russa RIA Novosti.

El president de Rússia va acusar els Estats Units de violar els termes de l'acord, signat per tots dos països el 1987, i va sol·licitar una inspecció internacional de l'arsenal nuclear nord-americà, en resposta a les mateixes acusacions formulades divendres pel seu homòleg nord-americà, Donald Trump. A més, el ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, va acusar els EUA d'haver estat el primer país en violar, el 1999, el Tractat de control de Forces Nuclears d'Abast Intermig (INF) que els dos països han suspès en els últims dies.

El ministre ha assenyalat que Washington va fer servir dianes en forma de coet per provar el seu sistema de defensa antiaèria i el 2014 va començar a desplegar llançadores MK-41 a Europa aptes per llançar missils de mitjà abast Tomahawk.

L'INF, subscrit el 1987, ajuda a protegir la seguretat d'Estats Units i dels seus aliats a Europa i Asia. Prohibeix que Estats Units i Rússia produeixin un míssil de creuer llançat des de terra amb un abast de 450 fins a 5.600 quilòmetres.

També ahir, el Ministeri de Defensa rus va revelar la imatge satèl·lit d'una planta de la corporació militar dels Estats Units Raytheon que, presumptament, va ser començada el 2017.



Míssils nous

El president rus, Vladimir Putin, va donar a conèixer que Rússia fabricarà nous míssils, fins i tot hipersònics terrestres. Putin va manifestar la seva voluntat en una reunió ministerial.

Tot i això, Rússia ha intentat deixar clar que té oberta la via del diàleg amb l'Administració de Donald Trump per mantenir el Tractat de control de Forces Nuclears d'Abast Intermedi (INF). Malgrat tot, Moscou ha deixat clar que no mourà cap fil per tornar a un tractat que va contribuir al final de la Guerra Freda.

«Els socis nord-americans van anunciar que suspenien la seva participació en el tractat, doncs també ho farem nosaltres», va declarar Putin en una reunió televisada amb els ministres d'Exteriors, Serguéi Lavrov i, Defensa, Serguéi Shoigu.

Tot i la tornada a la fabricació d'armes nuclears d'abast mitjà, Putin va anunciar que no desplegarà armes de curt i mig abast sempre que els EUA no ho facin. A més, va apuntar que les decisions no arrossegaran Rússia a una nova carrera armamentística. Es tracta d'un fet que, segons ell, no augmentarà el pressupost per Defensa, sinó que l'ajustarà a les necessitats de la potència.