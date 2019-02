Turquia condemna dues polítiques kurdes a 15 anys de presó per terrorisme

Un tribunal de Malatya, a l'est de Turquia, va condemnar divendres la copresidenta del Partit Democràtic de les Regions (DBP), Sebahat Tuncel, i l'exalcaldesa de la ciutat de Diyarbakir, Gültan Kisanak, a més de 14 anys de presó per delictes de terrorisme. La sentència conclou que Kisanak i Tuncel són culpables dels delictes de pertinença a grup terrorista i difusió de propaganda terrorista.

El DBP és un partit afí al Partit Democràtic dels Pobles (HDP), molts dirigents del qual han estat empresonats per presumpte vinculació amb el grup armat separatista kurd Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK). Es tracta d'un grup considerat terrorista tant per Turquia com per la Unió Europea.

Les dues polítiques han estat condemnades a penes d'entre 14 i 15 anys de presó. Una d'elles es troba en vaga de fam des de fa dues setmanes.