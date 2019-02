Una majoria d´estats de la UE reconeixen Guaidó com a president interí de Veneçuela

Una majoria d'estats de la UE han reconegut Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela aquest dilluns, després que s'exhaurís el termini donat a Nicolás Maduro perquè convoqués eleccions presidencials. Entre els primers a fer-ho hi ha Espanya, França, Àustria, el Regne Unit o Suècia.

Més tard s'hi han afegit també Lituània, Letònia, Dinamarca, els Països Baixos, Alemanya, Luxemburg, Portugal, la República Txeca, Estònia i Finlàndia. Bèlgica, per la seva banda, "dona suport" a Guaidó per convocar eleccions però no parla explícitament de "reconeixement". El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha agraït als diferents governs haver reconegut Guaidó i ha demanat a la resta de països europeus que facin el mateix.

Per ara, ja són més de la meitat els països de la UE que han reconegut Guaidó. Segons ha explicat el ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, s'està treballant en una declaració "conjunta" sobre Veneçuela. En cas de no aconseguir el suport de tots els estats membre, ha dit en una atenció als mitjans des de Brussel·les, "hi ha molts països que podrien secundar-la". Amb tot, ha admès Borrell sense concretar, hi ha governs que s'hi oposen.

La cadena de reconeixements per part d'alguns governs europeus arriba després de l'ultimàtum a Nicolás Maduro perquè convoqués eleccions presidencials i la negativa d'aquest a fer-ho. "A Veneçuela hi ha hagut eleccions presidencials, hi ha hagut un resultat i si l'imperialisme vol nous comicis que esperi fins al 2025", va respondre Maduro en una entrevista amb l'agència russa Ria Novosti.

En la mateixa entrevista, també va advertir que no acceptava "l'ultimàtum de ningú al món". "No acceptem el xantatge", va avisar.



Manca d'una posició comuna a la UE

Davant la manca d'unanimitat en el si de la Unió Europea, és en mans de cada estat la decisió sobre el reconeixement de Guaidó. Ja dijous passat, la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, va assenyalar que la UE intentarà "coordinar el màxim possible" la resposta dels governs del bloc europeu. Amb tot, la italiana va admetre que és "la seva prerrogativa" reconèixer a un altre govern o estat.

A falta d'una posició comuna, els 28 van acordar la setmana passada la creació d'un "grup de contacte" internacional per impulsar la convocatòria de noves eleccions presidencials a Veneçuela. Aquest òrgan coordinat per la UE s'ha marcat com a objectiu crear "les condicions necessàries" perquè se celebrin aquests comicis durant els pròxims 90 dies. Si en finalitzar aquest termini no s'assoleix aquesta fita, es dissoldrà.