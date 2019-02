Moren tres científics aeroespacials iranians

El jove i polèmic programa aeroespacial de l'Iran ha patit un nou cop. El ministre de Telecomunicacions de la República Islàmica iraniana, Mohammad Yavad Azari Yaromi, va anunciar la mort de tres científics aeroespacials. Segons va explicar el ministre, els tres investigadors van morir «a causa d'un foc en un dels edificis del Centre d'Investigació Espacial».

Yaromi no va especificar la data del sinistre, fet públic a vuit dies de commemorar-se el 40è aniversari de la Revolució que va deposar el Sha, i poques setmanes després del llançament fallit d'un satèl·lit. La missió no va aconseguir l'objectiu perquè el coet no va aconseguir la velocitat necessària a la tercera part del llançament.