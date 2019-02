Polèmica per una hamburgueseria inspirada en Pablo Escobar

Una hamburgueseria que porta el nom inspirat en el mort narcotraficant colombià Pablo Escobar, en la qual se serveixen plats adornats amb imitacions de cocaïna i bitllets enrotllats, ha creat polèmica a Austràlia. Pablo's Escoburgers, situada en un barri de Melbourne freqüentat per hipsters, utilitza com a logotip una caricatura de l'anomenat «rei de la cocaïna» mort a Medellín el 2 de desembre de 1993 per trets de la policia, a qui s'atribueixen més de 5.000 assassinats i centenars d'atemptats terroristes. A la seva pàgina de Facebook, el negoci mostra fotografies del seu menú que inclou una hamburguesa decorada amb una línia de pols d'all i un bitllet fals de cent dòlars incrustat al pa.