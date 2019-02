Reactiven un protocol per rescatar Isabel II si hi ha disturbis pel Brexit

El Govern britànic ha decidit reactivar un protocol d'emergència per rescatar i reallotjar la reina Isabel II d'Anglaterra i la resta de la família reial en el cas que es produeixin disturbis per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el mes que ve. «Aquests plans d'evacuació d'emergència existeixen des de la Guerra Freda, però els hem readaptat per al cas que es produeixin disturbis si arriba un Brexit sense acord amb Brussel·les», indiquen fonts de l'Oficina del Gabinet.

Els plans contemplen que la família reial sigui immediatament evacuada de la capital britànica en el moment que comencessin els disturbis. Diversos grups d'empresaris van avisar que un Brexit sense acord generaria un caos immediat i considerable a les primeres setmanes mentre es reajustessin els protocols duaners per a l'entrada d'aliments i medicines.

Un d'aquests plans és l'anomenada Operació Espontània. Si hi hagués una guerra amb l'antiga Unió Soviètica, la família reial seria immediatament evacuada a una casa de camp sota la custòdia d'una «milícia» anomenada Força Reial. Si el conflicte augmentés, serien traslladats al iot reial cuirassat Britannia.