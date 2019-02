Sánchez defensa el dret a expressar el seu suport a Pepu Hernández

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, va destacar ahir el valor social que trasllada el precandidat a l'Ajuntament de Madrid, Pepu Hernández, que considera que «pot i guanyarà les eleccions», així com també va defensar el «dret a posicionar-se» dels militants, inclòs ell. Així ho va manifestar durant la presentació de la precandidatura d'Hernández al Teatre La Latina de Madrid. Pepu Hernández va entrar acompanyat per la cúpula de Ferraz, amb Sánchez; el secretari d'organització del PSOE i el ministre de Foment, José Luis Ábalos; la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra; així com del secretari general del PSOE-M, José Manuel Franco.

En la seva intervenció, Sánchez va parlar com a president, com a secretari general, com a militant i com a veí de Madrid. Per a ell, el PSOE ofereix un projecte «garantista» en què hi ha primàries però que cadascú té el seu dret a ser votat i votar i «a poder posicionar-se», fins i tot ell. «Tinc dret a poder dir quin és el millor projecte per a Madrid i la millor candidatura. Si Pepu és aquí és per la petició que li he fet com a militant», va assegurar.

En aquest punt, va lamentar que «tres dies» hagin estat suficients perquè, «sense obrir la boca», l'«estiguin atacant», en referència a les suposades irregularitats relacionades amb la societat mercantil Saitama, igual que «als ministres del Govern i a mi», perquè «l'oposició sap i, en particular, la dreta» que «Pepu pot i guanyarà les eleccions a l'Ajuntament de Madrid».

Per part seva, Hérnandez va assegurar que li agradaria guanyar les primàries i ser alcalde de la capital, perquè torni a «vibrar» i sigui «feminista», però que, en cas de no ser possible, el seu compromís serà el d'«ajudar durant tota la legislatura» el PSOE.

«M'atreveixo a presentar-me davant vosaltres, militants i simpatitzants, perquè reconec i valoro el gran potencial del PSOE al qual representeu. M'agradaria guanyar, m'agradaria ser alcalde socialista de Madrid després de 30 anys, però si no ho aconsegueixo heu de saber que el meu compromís és el d'ajudar durant tota la legislatura», va asseverar.

En el seu discurs, Hernández va dir que li agradaria ajudar a «transformar i canviar Madrid» i «donar resposta als seus ciutadans», per a un Madrid que «torni a vibrar» i que lluiti «pel que és de justícia i pel que pertany a les dones». «Un Madrid feminista», va reivindicar.



«Socialista de cor»

L'exseleccionador de bàsquet va assenyalar que va començar entrenant amb 15 anys, però que la política «mai» li ha estat «aliena». «No he format mai part de cap partit, en ocasions m'he plantejat afiliar-me al PSOE, però la independència no és indiferència. No tinc carnet socialista però soc socialista de cor i de pensament», va asseverar.

Per això, Pepu va dir que «abraça» les idees «progressistes» i simpatitza amb el PSOE en ser un partit que demostra «solidaritat», «tolerància» i «igualtat», amb capacitat de «convicció».