Crisi a Veneçuela

El reconeixement del cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, de Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela per a la convocatòria d'eleccions va generar reaccions immediates. Així. Guaidó va agrair el reconeixement de Sánchez i el seu suport a la «ruta de lluita per la democràcia». «Tota Veneçuela agraeix aquest gest», va afegir.

Per part seva, el president veneçolà, Nicolás Maduro, va dir ser el líder de «la Veneçuela bona» i va titllar de «covard» Sánchez pel seu reconeixement a Guaidó com a mandatari legítim. En cas d'una intervenció militar, va afegir, les seves mans quedaran «plenes de sang». «Ens va posar un ultimàtum, com si a Veneçuela la governessin des de Madrid», va afirmar Maduro. «Ho vaig dir des del primer dia, a Veneçuela no li posa un ultimàtum ningú», va afegir el president veneçolà.

Maduro, que va presidir a Aragua una cerimònia militar amb motiu de l'aniversari del fallit cop d'Estat impulsat el 1992 per Hugo Chávez, Dia de la Dignitat a Veneçuela, va avisar Sánchez que les seves mans quedaran «plenes de sang» si es concreta el «cop d'Estat», com li va passar a José María Aznar amb la guerra de l'Iraq.

El president veneçolà va advertir que tant ell com les Forces Armades «defensaran la pàtria amb la pròpia vida si fos necessari» i va fer una crida a la mobilització militar i ciutadana: «Si us plau, prepareu-vos per defensar la pàtria», davant una multitud que corejava crits en favor dels «lleials» i contra els «traïdors».

Sánchez va anunciar que el Govern d'Espanya reconeix oficialment el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela com a «president encarregat» del país, amb l'objectiu que convoqui eleccions presidencials «en el menor termini de temps possible». A més, va avançar que el Govern té intenció de promoure a l'ONU i a la UE un «pla d'ajuda humanitària per a pal·liar urgentment la greu situació que es viu a Veneçuela», perquè «qui està patint les conseqüències del conflicte i del règim de Maduro és el poble de Veneçuela».

Paral·lelament, el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació va desaconsellar viatjar a Veneçuela «excepte per raons d'extrema necessitat», segons la pàgina web del Ministeri dedicada específicament a les recomanacions de viatge.



Revisió de relacions

En tot cas, el Govern de Nicolás Maduro va anunciar que «revisarà integralment» les relacions bilaterals amb els governs europeus que han reconegut Guaidó com a president interí de Veneçuela, després que Espanya i altres estats membres hagin donat suport al líder opositor.

En tot cas, els Vint-i-vuit van fracassar en el seu intent d'aprovar una declaració comuna de suport però sense reconeixement a Guaidó com a president interí de Veneçuela, quelcom que sí han fet 19 dels països membres. «No hi haurà declaració comuna», van informar fonts diplomàtiques, mentre que una font de la UE va confirmar que «Itàlia va ser l'únic país» que no va acceptar el text que havia de ser consensuat per tots els països membres.

En un altre ordre de coses, un total de 988 persones han estat detingudes des del passat 21 de gener en el marc de les protestes que s'han produït contra el Govern de Nicolás Maduro, segons el balanç actualitzat per Foro Penal, una ONG veneçolana dedicada al seguiment de la població penitenciària, que va precisar que d'aquestes 988 persones encara n'hi ha 700 sota custòdia de les forces de seguretat. A més, va assenyalar que 11 persones han desaparegut en aquestes tres setmanes, de les quals set ja han estat trobades, mentre que les altres quatre segueixen en parador desconegut.