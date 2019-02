L'assassí confés de Laura Luelmo responsabilitza ara la seva ex-xicota del crim

Bernardo Montoya, assassí confés de Laura Luelmo, ha canviat la seva versió dels fets en una nova confessió davant els funcionaris de la presó i ara acusa la seva ex-xicota de ser l'autora del crim de la jove professora zamorana, segons va revelar en exclusiva el programa de televisió Espejo Público. «Vaig decidir autoinculparme per evitar que la meva ex-xicota entrés a la presó. Jo ja estic acostumat a aquesta vida. Però no em menjaré el problema de la Josefa», va relatar Montoya davant els treballadors de la presó, en la qual es troba en un mòdul d'aïllament.

«Feia tres anys que no sabia res de la Josefa, però es va presentar a casa meva i la vaig convidar a passar. Després vaig sortir a preparar un braser de llenya al carrer, quan vaig sentir com s'obria una porta i vaig veure sortir una noia jove i preciosa. Em va preguntar per un supermercat proper i li vaig donar les indicacions», va recollir el programa d'Antena 3.

Posteriorment, Montoya va relatar com es va trobar Laura Luelmo i la seva parella «discutint acaloradament» a la sala de casa seva. «En aquell moment Josefa li va clavar un cop a la cara amb un pal d'escombra. Laura va caure a terra i va cridar demanant ajuda», va explicar.

«Jo acabava de sortir de la presó i no volia més embolics, així que la vaig lligar de mans i la vaig portar dormitori, quan va tornar a aparèixer Josefa i va ser ella qui la va matar amb un martell. Vam acordar transportar-la en el meu cotxe i vaig ser jo qui la va treure del maleter mentre Josefa esperava al cotxe», va continuar Montoya en aquesta nova versió.

El cos de Laura Luelmo va ser trobat seminu el dilluns 17 de desembre al costat d'una carretera a la localitat de Huelva de El Campillo amb signes de violència.

Fonts jurídiques veuen en aquesta nova versió, a més d'una venjança cap a la persona a qui assenyala, una forma de guanyar-se el suport de la seva pròpia família. El seu pare i les seves germanes li van donar l'esquena després de conèixer-se la brutalitat del seu crim, però ara estarien disposats a pagar al nou advocat (no d'ofici) que el representarà.