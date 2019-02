Un nadó de 17 mesos ingressa a l'hospital de Burgos per una intoxicació de cocaïna

Un nadó de 17 mesos ha estat ingressat a l'Hospital Universitari de Burgos per una intoxicació de cocaïna i ja està fora de perill. La petita va arribar al centre sanitari al costat d'una germana de tres anys que no tenia droga a la sang, segons la Policia Nacional.

Dissabte passat el Jutjat d'Instrucció de Guàrdia va comunicar a la Comissaria Provincial que al Servei d'Urgències de l'hospital s'estaven atenent dues germanes petites per una possible intoxicació amb substàncies estupefaents. La Policia Nacional detalla en un comunicat que segons aquestes primeres informacions, els pares van traslladar les nenes fins a l'hospital a primera hora del matí en despertar-se el nadó plorant de forma desconsolada i en estat de molta irritabilitat.

Al principi el pediatre de guàrdia va tractar la petita per un quadre de dermatitis, si bé en observar que no millorava la van sotmetre a altres proves i una analítica d'orina, la qual va donar positiu en tòxics, concretament en cocaïna.Per aquest motiu, i encara que la germana de tres anys no presentava cap símptoma, també se li va realitzar la mateixa analítica que va descartar la intoxicació.

Segons les mateixes fonts, des de fa anys, els pares de les nenes tenen problemes de forta addicció a substàncies estupefaents. S'han sotmès a diversos tractaments i encara que la mare en l'actualitat diu no consumir-ne, les analítiques van confirmar que tots dos progenitors havien consumit cocaïna en moments immediats a l'incident amb les menors.

Les investigacions policials van confirmar que la nit anterior a l'ingrés de les menors els pares havien organitzat una festa al domicili amb uns amics, on hi va haver un consum rellevant per tots els adults d'aquesta substància. Encara que van negar haver-ne consumit en presència de les nenes, les mateixes fonts han dit que pel que sembla, d'alguna manera, aquestes van tenir accés a la substància i el nadó va resultar intoxicat.

Els agents, un cop contrastats els fets, van iniciar les gestions necessàries amb el Jutjat per habilitar les mesures oportunes de protecció provisional dels menors, la tutela va ser assumida per la Gerència Territorial de Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó fins que es determini la responsabilitat dels pares en aquests fets.

Els episodis d'intoxicació de menors amb substàncies estupefaents poden tenir conseqüències fatals per als menors, ja que el seu organisme està molt menys preparat que el d'un adult per suportar l'acció d'aquestes substàncies.